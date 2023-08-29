Сотрудник Таможенного комитета арестован за взяточничество

Сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) арестован за получение взятки в крупном размере.

Сотрудник Государственного таможенного комитета (ГТК) арестован за получение взятки в крупном размере.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в связи с поступившими в Комитет обращениями о незаконных действиях работавшего на должности эксперта Центрального управления таможенной экспертизы Аслана Байрамова было возбуждено уголовное дело.

Следствие выявило обоснованные подозрения, что А.Байрамов, занимая указанную должность, злоупотребил должностными полномочиями и в обмен на взятку в размере 13 500 манатов подделал документы на 45 автомобилей старше 10 лет, ввезенных из Грузии в Азербайджан в мае-августе 2023 года.

На основе собранных по делу материалов в отношении Аслана Байрамова возбуждено уголовное дело по статьям 308.2, 311.3.2, 311.3.3 и 313 УК АР, решением суда он заключен под стражу.

Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.