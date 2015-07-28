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    ​Сотрудник посольства Саудовской Аравии в Азербайджане совершил ДТП

    В связи с происшествием проводится расследование

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Сотрудник посольства Саудовской Аравии в Азербайджане совершил дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Report, инцидент зафиксирован на улице братьев Мардановых в Насиминском районе.

    Во время происшествия управляемый жителем города Баку, 30-летним Туралом Мамедовым автомобиль марки Audi столкнулся с автомобилем марки Lexus, за рулем которого находился сотрудник посольства Саудовской Аравии в Азербайджане Алабдан Абдуллах. В ходе происшествия никто не пострадал, автомобили получили повреждения.

    В связи с происшествием проводится расследование.

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