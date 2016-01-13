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    Сотрудник посольства Бразилии в Азербайджане попал в аварию

    По факту ведется расследование

    Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Сотрудник посольства Бразилии в Азербайджане попал в аварию в Баку. 

    Как сообщает Report, ДТП произошло в Сабаильском районе.

    На улице З.Тагиева принадлежащий посольству автомобиль марки Toyota, управляемый жителем города Баку Фуадом Алигулиевым, совершил ДТП. Машина посольства врезалась в автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем города Баку Адалятом Фейзиевым. Во время аварии автомобиль марки Mercedes был сильно поврежден. 

    По факту ведется расследование.

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