Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Сотрудник посольства Бразилии в Азербайджане попал в аварию в Баку.
Как сообщает Report, ДТП произошло в Сабаильском районе.
На улице З.Тагиева принадлежащий посольству автомобиль марки Toyota, управляемый жителем города Баку Фуадом Алигулиевым, совершил ДТП. Машина посольства врезалась в автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем города Баку Адалятом Фейзиевым. Во время аварии автомобиль марки Mercedes был сильно поврежден.
По факту ведется расследование.
News DepartmentАвтор новости
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