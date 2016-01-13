Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Сотрудник посольства Бразилии в Азербайджане попал в аварию в Баку.

Как сообщает Report, ДТП произошло в Сабаильском районе.

На улице З.Тагиева принадлежащий посольству автомобиль марки Toyota, управляемый жителем города Баку Фуадом Алигулиевым, совершил ДТП. Машина посольства врезалась в автомобиль марки Mercedes, управляемый жителем города Баку Адалятом Фейзиевым. Во время аварии автомобиль марки Mercedes был сильно поврежден.

По факту ведется расследование.