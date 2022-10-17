Сотрудник МЧС: Спасатели извлекали из-под завалов фрагменты человеческих тел

"Я проводил съемки, когда заметил, что спасатели извлекают из-под обломков не только тела погибших, но и куски разорванных человеческих тел".

"Я проводил съемки, когда заметил, что спасатели извлекают из-под обломков не только тела погибших, но и фрагменты разорванных человеческих тел".

Об этом в интервью западному бюро Report сказал заведующий сектором просвещения Гянджинского регионального центра Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Эльнур Иманов, проводивший фото и видеосъемки спасательных работ в районах Гянджи, пострадавших в результате ракетных ударов ВС Армении 17 октября во время Отечественной войны.

Эльнур Иманов вспоминает: "Когда мы прибыли на место происшествия, нам было трудно передвигаться. Повсюду стояли пыль, туман и токсичный воздух, образовавшиеся в результате ракетного удара. Было очень тяжело все это видеть и одновременно снимать. Каждый раз, когда я смотрю на эти фотографии, я вновь испытываю те же чувства, как в ту страшную ночь. Военные преступления, совершенные армянами, не вписываются ни в какие рамки. Несмотря на то, что прошло уже два года с этих событий, это невозможно забыть. Было очень тяжело снимать, как спасатели извлекали из-под обломков тела погибших, находившихся в неузнаваемом состоянии. Кто-то выкрикивал имена своих близких, в надежде, что они откликнутся, те, кто узнавал в погибших родственников или знакомых, кричали от горя так, что невозможно было это слушать. Для вызволения людей из-под завалов неустанно работали несколько ведомств МЧС. У всех теплилась надежда, что там еще могут оставаться живые люди. Тогда, в результате попадания баллистической ракеты, погибли десятки мирных жителей".