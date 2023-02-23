Сотрудник МЧС: Человек, которого мы вызволили из-под завалов в Кахраманмараше, заплакал и обнял нас

"Человек, которого мы вызволили из-под завалов в Кахраманмараше, заплакал и обнял нас".

"Человек, которого мы вызволили из-под завалов в Кахраманмараше, заплакал и обнял нас".

Об этом командированному в Турцию сотруднику Report сообщил прапорщик службы спасения особого риска МЧС Азербайджана Кянан Рустамов.

Он сказал, что случай, который произошел в Кахраманмараше, надолго останется в его памяти:

"Это был наш первый день в Кахраманмараше. С нашей группой мы разбирали завалы в разрушенном районе. Вдруг раздался голос, который звал нас. Я крикнул в пустоту: "Не волнуйся, пришли твои братья, мы тебя спасем". Это был мужчина средних лет. Хоть и с трудом, но мы вытащили его из-под завалов. Он был так счастлив, что не мог сдержать слез, плакал, обнимал нас. Это очень сильно повлияло на меня".

По словам K.Рустамова, во время поисково-спасательных операций они на каждом шагу видели смерть: "В тот момент, когда мы расчищали завалы, произошло землетрясение. Мы продолжали поисково-спасательные операции на месте разрушенного восьмиэтажного здания. Раскопали около 3 метров земли вглубь. Вдруг послышался гул. Мы поняли, что происходит землетрясение, все тряслось. Люди побежали наверх. А у нас не было возможности убежать. Вся наша группа под руководством полковник-лейтенанта Мухаммеда Халилли остались там. Панели могли обрушиться на нас в любой момент. К счастью, мы смогли выбраться из-под завалов живыми и невредимыми".

Отметим, что прибывший в братскую страну в связи с разрушительным землетрясением в Турции персонал министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана в количестве 760 человек продолжает работу по ликвидации последствий землетрясения.

В результате поисково-спасательных операций, проведенных до сих пор в Кахраманмарашском и Хатайском районах, азербайджанские спасатели вызволили из-под завалов 53 человек, извлекли тела 780 погибших.