Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Сотрудник компании на служебном автомобиле насмерть сбил 33-летнюю женщину.

Как сообщает Report, ДТП зарегистрировано на территории Наримановского района.

Согласно информации, на проспекте Гейдара Алиева Рамин Гурбанов 1986 года рождения на автомобиле марки Mercedes сбил переходившую дорогу Гасымову Рамилю 1984 года рождения. Р.Гасымова скончалась на месте.

Отметим, что Р.Гурбанов работает водителем в ООО Nisbət, а управляемый им автомобиль принадлежит компании.

По факту ведется расследование в Наримановском районном управлении полиции.