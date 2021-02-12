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Сотрудник Госфонда соцзащиты обвиняется во взяточничестве

Сотрудник Госфонда соцзащиты обвиняется во взяточничестве Следствие по делу продолжается
Происшествия
12 февраля 2021 г. 12:25
Сотрудник Госфонда соцзащиты обвиняется во взяточничестве
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Прокуратура Шамкирского района провела разбирательство в связи с преступными деяниями, совершенными Исмаиловым Гасанагой Исмаил оглу - сотрудником регионального территориального отделения №19 Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщили Report в районной прокуратуре, в ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что Исмаилов Гасанага Исмаил оглу, работавший главным консультантом сектора социального страхования регионального территориального отделения №19 Госфонда соцзащиты, за взятку условился с жительницей села Байрамлы Шамкирского района Мамедовой Айнурой Вахид гызы оформить последней адресную социальную помощь. За старания Г.Исмайлову было обещано вознаграждение в размере шестимесячной выплаты социальной помощи, то есть 1 200 манатов по частям.

По факту прокуратурой Шамкирского района возбуждено уголовное дело по статье 311.1 (получение взятки) УК Азербайджана. Следствие по делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşının qanunsuz əməlləri ifşa olunub

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