Сотрудник Госфонда соцзащиты обвиняется во взяточничестве

Следствие по делу продолжается

Прокуратура Шамкирского района провела разбирательство в связи с преступными деяниями, совершенными Исмаиловым Гасанагой Исмаил оглу - сотрудником регионального территориального отделения №19 Государственного фонда социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Как сообщили Report в районной прокуратуре, в ходе расследования появились обоснованные подозрения в том, что Исмаилов Гасанага Исмаил оглу, работавший главным консультантом сектора социального страхования регионального территориального отделения №19 Госфонда соцзащиты, за взятку условился с жительницей села Байрамлы Шамкирского района Мамедовой Айнурой Вахид гызы оформить последней адресную социальную помощь. За старания Г.Исмайлову было обещано вознаграждение в размере шестимесячной выплаты социальной помощи, то есть 1 200 манатов по частям.

По факту прокуратурой Шамкирского района возбуждено уголовное дело по статье 311.1 (получение взятки) УК Азербайджана. Следствие по делу продолжается.