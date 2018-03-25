Сотрудник городского управления полиции Сумгаита попал в тяжелое ДТП

Сумгаит. 25 марта. REPORT.AZ/ В Сумгаите произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек получил тяжелые травмы.

Как сообщает местное бюро Report, житель Баку Мамедов Эльбей Надир оглы 1989 г.р. был тяжело ранен в результате столкновения двух автомобилей в Сумгаите.

Он был немедленно доставлен в Больницу скорой медицинской помощи Сумгаита. Как сообщили в больнице, в связи с тяжелым состоянием Э.Мамедова он был доставлен в госпиталь МВД в Баку.

Э.Мамедов является сотрудником городского управления полиции Сумгаита.

По факту ведется расследование.