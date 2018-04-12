Сотрудник ДПС спас жизнь 23-летней девушки - ФОТО

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ В Баку сотрудник Дорожно-патрульной службы (ДПС) спас жизнь 23-летней девушки.

Как сообщает Report, инцидент произошел на проспекте Наримана Нариманова.

Переходившую дорогу жительницу Баку Гюнай Алекпер гызы Мурадалиеву 1995 г.р. сбил принадлежащий "Bakubus" пассажирский автобус.

Находившийся на месте происшествия сержант полиции ДПС Заур Зияд оглу Алиев незамедлительно доставил потерпевшую в Клинический медицинский центр №1.

Как сообщили Report в больнице, сотрудник ДПС привез потерпевшую в больницу в тяжелом состоянии, девушка была без сознания: "Если бы Гюнай Мурадалиеву привезли на несколько минут позже, она бы скончалась".

Отец Г.Мурадалиевой сказал, что сотрудник ДПС Заур Алиев совершил героический поступок и выразил благодарность от имени семьи.

В заявлении Report сержант ДПС сказал, что это его служебный долг: "Я издалека увидел, что девушка идет по пешеходной дорожке. Из-за невнимательности водителя автобуса, он сбил ее. Я позвонил в скорую помощь. Однако увидев, что девушка теряет много крови, усадил ее в служебный автомобиль и, передвигаясь на высокой скорости, доставил ее в больницу. Это - наш служебный долг. Хочу признаться, что сталкиваюсь с подобным впервые".

Начальник отдела пропаганды дорожной безопасности и связи с общественностью Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов сообщил Report, что при ежедневном исполнении службы сотрудники ДПС встречаются с подобными случаями: "Образцовый поступок сотрудника ДПС Заура Алиева получил высокую оценку руководства. Однако, иногда, при таких случаях очевидцы снимают происходящее на мобильные телефоны, и, разместив их в соцсетях, пытаются бросить тень на репутацию дорожной полиции и свести на нет работу Государственной дорожной полиции".