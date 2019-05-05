​Сотрудник дорожной полиции спас 12-летнюю девочку от смерти

Сотрудник дорожной полиции в Баку спас 12-летнюю девочку от смерти

Как передаёт Report, об этом сообщил дед девочки Асиф Алиев.

А.Алиев сообщил, что внучка 2007-го года рождения Алиева Сакина Расиф гызы неожиданно впала в кому.

«После того как сообщили и вызвали скорую медицинскую помощь, но увидев состояние девочки, отправились в больницу на моей машине. На улице М.Хади попали в пробку и подошли к сотруднику дорожной полиции, который служил автомобиле с государственным знаком «99-YP-292» и попросил помочь срочно доставить внучку в больницу. Сотрудник дорожной полиции выполнил просьбу и доставил ее в Детскую клиническую больницу №6», - сказал А.Алиев.

А.Алиев добавил, что сотрудник взял девочку на руки и доставил в отдел реанимации на третьем этаже.

«После обследования врачи сказали, что если доставили бы пациента на несколько минут позже, то она умерла бы. Поэтому благодарен Анару Ибишеву и его коллеге Эльчину Велибекову. Я бы назвал эти действия сотрудников героизмом и отправлю письмо благодарности в Министерство внутренних дел».

Связались с Анаром Ибишевым и попросили подготовить репортаж про него. Однако он отказался, объяснив это тем, что выполнил гражданский долг.