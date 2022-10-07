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Сотрудник дорожной полиции назначен на новую должность

Сотрудник дорожной полиции назначен на новую должность Инспектор отдела по связям с общественными структурами Главного управления государственной дорожной полиции старший лейтенант полиции Тогрул Насирли назначен на новую должность.
Происшествия
7 октября 2022 г. 20:12
Сотрудник дорожной полиции назначен на новую должность

Инспектор отдела по связям с общественными структурами Главного управления государственной дорожной полиции старший лейтенант полиции Тогрул Насирли назначен на новую должность.

По полученной Report информации, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, Т.Насирли назначен старшим инспектором отдела по связям с общественными структурами Главного управления.

Кроме того, согласно другому приказу министра внутренних дел, ему присвоено звание капитана полиции.

В Главном управлении государственной дорожной полиции подтвердили Report данный факт.

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Версия на азербайджанском языке ФотоYol polisinin əməkdaşı yeni vəzifəyə təyin edilib

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