Сотрудник дорожной полиции назначен на новую должность

Инспектор отдела по связям с общественными структурами Главного управления государственной дорожной полиции старший лейтенант полиции Тогрул Насирли назначен на новую должность.

Инспектор отдела по связям с общественными структурами Главного управления государственной дорожной полиции старший лейтенант полиции Тогрул Насирли назначен на новую должность.

По полученной Report информации, соответствующий приказ подписал министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов.

Согласно приказу, Т.Насирли назначен старшим инспектором отдела по связям с общественными структурами Главного управления.

Кроме того, согласно другому приказу министра внутренних дел, ему присвоено звание капитана полиции.

В Главном управлении государственной дорожной полиции подтвердили Report данный факт.