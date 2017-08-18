Сотрудник бывшего МНБ: Эльдар Махмудов отправил Низами Ширинова к главе ИВ для приобретения земельного участка в 25 га

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском военном суде продолжилось судебное заседание по уголовному делу бывшего начальника Антитеррористического центра ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ), генерал-майора Эльчина Гулиева и сотрудника Антитеррористического центра, полковника Азера Мехтиева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльбея Аллахвердиева по эпизоду бывшего заместителя главы ИВ Хазарского района Алекпера Гейдарова в качестве свидетеля показания дал сотрудник бывшего МНБ Эмин Аббасов.

Он заявил, что деньги покончивший с собой Ильгар Алиев получил у Алекпера Гейдарова: "Эльдар Махмудов отправил Низами Ширинова к главе Исполнительной власти Гюльаге Исламову для приобретения земельного участка в 25 га".

По его словам, Низами Ширинов пришел к главе Исполнительной власти Гюльаге Исламову: "В это время Низами Ширинов стал шантажировать его по поводу фальшивых документов. Гюльага муаллим позвонил Эльдару Махмудову и, выразив недовольство, сказал "зачем ты прислал ко мне этого невежду?" Сумму в 300 тысяч у Алекпера Гейдарова взял Ильгар Алиев. Об этом Эльчин Гулиев не знает".

Пострадавший А.Гейдаров отметил, что ему угрожали арестом сына.

Обвиняемый Э.Гулиев заявил, что не знаком со свидетелем и не осведомлен по поводу этих вопросов: "Я ни у кого не брал денег и не давал никому указаний. Если бы я брал деньги, я не взял бы их у человека, который продает сигареты".

Затем по эпизоду пострадавшего Сахиба Гурбанова был допрошен Ровшан Аббасов. Он заявил, что во время работы в Бинагадинском районном отделе МНБ не принимал участия при подсчете блоков сигарет пострадавшего С.Гурбанова.

С.Гурбанов же сказал, что в это время там был свидетель Р.Аббасов: "Тогда я увидел там этого человека. Каждый говорит, что не был там. Так кому же я сдал сигареты?"

Свидетель Р.Аббасов отметил, что в то время работал в Бинагадинском районном отделе МНБ. Он сказал, что не присутствовал при подсчете изъятых у С.Гурбанова сигарет.

Обвиняемый Э.Гулиев сказал, что не давал подобного распоряжения: "У МНБ есть законные документы, в которых отмечается об операциях, проведенных Субахиром Гурбановым и управлением Акифа Човдарова против контрабанды. Я не контролировал Бинагадинский отдел и не давал им указаний. В этих документах все отмечено".

Свидетель Р.Аббасов сказал, что не получал никаких указаний от помощника бывшего министра Эльдара Махмудова Вугара Махмудова: "В то время в управлении были две машины. Я не располагаю информацией о том, было ли указание Вугара Махмудова о перевозке контрабандных сигарет".

Выступив на процессе, Э.Гулиев сказал, что хочет возбудить ходатайство в отношении С.Гурбанова: "В ходатайстве я потребую дать юридическую оценку по поводу С.Гурбанова. Этот человек и сам признался, что сигареты были привезены контрабандным путем. Пусть его дело ведет Следственное управление Государственной погранслужбы".

Судья заявил, что при окончательном постановлении суд даст этому оценку.

Пострадавший Магсуд Махмудов заявил, что в этом деле каждый говорит, что указание поступило от руководства: "Прошу суд пригласить в суд это руководство, Эльдара Махмудова, чтобы услышать его слова. На данный момент его сын заключил во Франции контракт с винзаводом, и живет в свое удовольствие. А те, кто здесь, отвечают перед судом. Я прощаю обвиняемого Азера Мехтиева. Я больше не приду в суд".

Процесс продолжится 22 августа.

Отметим, что Э.Гулиев и другие лица были арестованы в 2015 году. Тогда Сабаильский районный суд избрал в отношении него меру пресечения в виде лишения свободы сроком на 4 месяца. Впоследствии срок заключения был несколько раз продлен.

Этим лицам инкриминируются статьи Уголовного кодекса: 145.3 (незаконное лишение свободы, если они повлекли по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия), 181.3.1 (разбой, организованный группой), 181.3.2 (разбой, в целях завладения имуществом в крупном размере), 182.3.1 (вымогательство, организованное группой), 182.3.2 (вымогательство в целях получения имущества в крупном размере), 302.2 (нарушение законодательства об оперативно-розыскной деятельности, совершенные с использованием специальных технических средств, предназначенных для тайной передачи информации), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 309.2 (превышение должностных полномочий совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, либо с применением оружия или других специальных средств, либо повлекшие тяжкие последствия,), 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой), 311.3.2 (получение взятки неоднократно), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере).

Напомним, что после событий вокруг МНБ генерал-майор антитеррористического центра министерства Э.Гулиев был освобожден от занимаемой должности и назначен заведующим кафедры Академии МНБ им. Гейдара Алиева.