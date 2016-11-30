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    Сотрудник Бакинского аэропорта пострадал в результате несчастного случая

    По факту ведется расследование

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Международном аэропорту Гейдара Алиева произошел несчастный случай. 

    Как сообщает Report, сотрудник аэропорта 21-летний Агададашев Галиббек Махмуд оглу при быстрой ходьбе не заметил стекло в двери и врезался в него. Г.Агададашев с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается как средне-тяжелое. 

    По словам Г. Агададашева, во время происшествия он быстро шел, рассматривая паспорт гражданина. 

    По факту ведется расследование.

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