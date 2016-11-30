Сотрудник Бакинского аэропорта пострадал в результате несчастного случая

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ В Международном аэропорту Гейдара Алиева произошел несчастный случай.

Как сообщает Report, сотрудник аэропорта 21-летний Агададашев Галиббек Махмуд оглу при быстрой ходьбе не заметил стекло в двери и врезался в него. Г.Агададашев с тяжелыми телесными повреждениями госпитализирован в больницу. Его состояние оценивается как средне-тяжелое.

По словам Г. Агададашева, во время происшествия он быстро шел, рассматривая паспорт гражданина.

По факту ведется расследование.