​Сотрудник азербайджанского телеканала упал с 6-го этажа

Сегодня около 12:40 часов сотрудник компании Общественное телевидение и радио Азербайджана (ITV) Расим Бабаев упал с шестого этажа административного здания телеканала.
Об этом сообщили Report в компании.
Отмечается, что Р.Бабаев имел нарушения слуха и речи.
Сотрудники компании вызвали скорую помощь: "Расим Бабаев был доставлен в больницу. В настоящее время он находится под контролем врачей".
Было отмечено, что инцидент произошел не во время выполнения прямых трудовых функций сотрудником: "В связи с этим были проинформированы соответствующие органы".