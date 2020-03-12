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Сотрудник азербайджанского телеканала упал с 6-го этажа

​Сотрудник азербайджанского телеканала упал с 6-го этажа

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Сегодня около 12:40 часов сотрудник компании Общественное телевидение и радио Азербайджана (ITV) Расим Бабаев упал с шестого этажа административного здания телеканала.

Об этом сообщили Report в компании.

Отмечается, что Р.Бабаев имел нарушения слуха и речи. 

Сотрудники компании вызвали скорую помощь: "Расим Бабаев был доставлен в больницу. В настоящее время он находится под контролем врачей".

Было отмечено, что инцидент произошел не во время выполнения прямых трудовых функций сотрудником: "В связи с этим были проинформированы соответствующие органы".

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