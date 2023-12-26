Пострадавший при взрыве мины сотрудник ANAMA эвакуирован в больницу Гянджи

Состояние сотрудника Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Махмудова Заура Эльдар оглу (1982 г.р.), раненого в результате взрыва противопехотной мины на территории села Сарыджалы Агдамского района, удовлетворительное.

Состояние сотрудника Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Махмудова Заура Эльдар оглу (1982 г.р.), раненого в результате взрыва противопехотной мины на территории села Сарыджалы Агдамского района, удовлетворительное.

Согласно информации, полученной карабахским бюро Report, пострадавшему была оказана необходимая первичная медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в Гянджинскую клиническую больницу.

Отметим, что 26 декабря на освобожденной от оккупации территории села Сарыджалы Агдамского района сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Махмудов Заур Эльдар оглу (1982 г.р.) подорвался на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей.

По данному факту в районной прокуратуре проводится расследование.