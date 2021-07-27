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Сотрудник ANAMA подорвался на мине

Сотрудник ANAMA подорвался на мине 27 июля в результате подрыва на противопехотной мине сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Насиров Бахруз Тапдыг оглу, командированный в село Мехдили Джебраильского района для поисковых работ по обнаружению неразорвавших
Происшествия
27 июля 2021 г. 15:05
Сотрудник ANAMA подорвался на мине
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27 июля в результате подрыва на противопехотной мине сотрудник Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) Насиров Бахруз Тапдыг оглу, командированный в село Мехдили Джебраильского района для поисковых работ по обнаружению неразорвавшихся боеприпасов, получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Об этом Report сообщили в прокуратуре Джебраильского района.

Сотрудниками прокуратуры проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, выполнены другие процессуальные действия.

По данному факту в прокуратуре Джебраильского района проводится расследование.

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Версия на английском языке ANAMA employee hit by landmine
Версия на азербайджанском языке ANAMA-nın əməkdaşı minaya düşüb

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