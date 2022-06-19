Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джебраиле

Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джебраиле

Али Шукуров, 1992 года рождения, сотрудник Противоминного агентства (АНАМА), получил различные ранения в результате подрыва противопехотной мины в селе Худаферин Джебраильского района 19 июня в 11:00.

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19 июня в 11:00 сотрудник Противоминного агентства ANAMA Али Шукюров, 1992 года рождения, получил различные ранения в результате подрыва противопехотной мины в селе Худаферин Джебраильского района. Подпишитесь на наш Telegram канал