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Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джебраиле

Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джебраиле Али Шукуров, 1992 года рождения, сотрудник Противоминного агентства (АНАМА), получил различные ранения в результате подрыва противопехотной мины в селе Худаферин Джебраильского района 19 июня в 11:00.
Происшествия
19 июня 2022 г. 11:29
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джебраиле

19 июня в 11:00 сотрудник Противоминного агентства ANAMA Али Шукюров, 1992 года рождения, получил различные ранения в результате подрыва противопехотной мины в селе Худаферин Джебраильского района.

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Версия на азербайджанском языке ANAMA-nın əməkdaşı Cəbrayılda minaya düşüb

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