Сотрудник ANAMA подорвался на мине в Джебраиле

19 июня в 11:00 сотрудник Противоминного агентства ANAMA Али Шукюров, 1992 года рождения, получил различные ранения в результате подрыва противопехотной мины в селе Худаферин Джебраильского района.
Сотрудник ANAMA подорвался на мине в ДжебраилеСотрудник ANAMA подорвался на мине в Джебраиле Али Шукуров, 1992 года рождения, сотрудник Противоминного агентства (АНАМА), получил различные ранения в результате подрыва противопехотной мины в селе Худаферин Джебраильского района 19 июня в 11:00.
Происшествия
19 июня 2022 г. 11:29
https://static.report.az/photo/d19bfde9-2b28-34b4-8865-0fc765f484b4.jpg
Версия на азербайджанском языке ANAMA-nın əməkdaşı Cəbrayılda minaya düşüb