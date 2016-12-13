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    Сотрудницы компании Questnet LTD были арестованы в зале суда

    Обе приговорены к 8 годам лишения свободы

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Халиды Халыговой и Эльнары Гасановой, обвиняемых в мошенничестве. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был вынесен приговор. 

    Приговором суда обе осуждены на 8 лет лишения свободы. Они арестованы в зале суда. 

    Отметим, что сотрудницы компании Questnet LTD Х.Халыгова и Э.Гасанова путем мошенничества заполучили в целом 65 тыс. манатов у 15 граждан. Женщины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В их отношении не была избрана мера пресечения в виде отдачи под надзор полиции.

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