Сотрудницы компании Questnet LTD были арестованы в зале суда

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Халиды Халыговой и Эльнары Гасановой, обвиняемых в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджиева был вынесен приговор.

Приговором суда обе осуждены на 8 лет лишения свободы. Они арестованы в зале суда.

Отметим, что сотрудницы компании Questnet LTD Х.Халыгова и Э.Гасанова путем мошенничества заполучили в целом 65 тыс. манатов у 15 граждан. Женщины были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В их отношении не была избрана мера пресечения в виде отдачи под надзор полиции.