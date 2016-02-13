В Баку автомобиль посольства попал в аварию

Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Баку произошла авария с участием автомобиля посольства.

Как сообщает Report, на улице Физули автомобиль марки Mercedes B-Klass, принадлежащий посольству Казахстана, и управляемый гражданкой Казахстана Назгюль Ариповой, столкнулся с автомобилем марки Kia-Optima, управляемым жителем города Баку Джавидом Сафарли.

В результате аварии никто не пострадал.

По факту ведется расследование в 22-м отделении полиции Насиминского районного управления полиции.

Как сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане, авария произошла по вине водителя Д. Сафарли.