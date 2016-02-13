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    В Баку автомобиль посольства попал в аварию

    По факту ведется расследование в 22-м отделении полиции Насиминского районного управления полиции

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ В Баку произошла авария с участием автомобиля посольства.

    Как сообщает Report, на улице Физули автомобиль марки Mercedes B-Klass, принадлежащий посольству Казахстана, и управляемый гражданкой Казахстана Назгюль Ариповой, столкнулся с автомобилем марки Kia-Optima, управляемым жителем города Баку Джавидом Сафарли. 

    В результате аварии никто не пострадал. 

    По факту ведется расследование в 22-м отделении полиции Насиминского районного управления полиции.

    Как сообщили в посольстве Казахстана в Азербайджане, авария произошла по вине водителя Д. Сафарли.

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