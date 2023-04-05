Сотрудница МЧС Азербайджана покорила высочайшую точку Африки

По случаю 100-летнего юбилея со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сотрудница Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана Сима Сафарова 25-28 марта покорила высочайшую вершину Африканского континента – пик Ухуру горы Килима

По случаю 100-летнего юбилея со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сотрудница Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана Сима Сафарова 25-28 марта покорила высочайшую вершину Африканского континента – пик Ухуру горы Килиманджаро.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Сообщается, что совершившая шествие из танзанийского города Аруша к пику Ухуру Сима Сафарова водрузила флаг Азербайджана на пике, расположенном на высоте 5 895 метров над уровнем моря.

Сима Сафарова является спасателем Службы спасения особого риска МЧС.