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Сотрудница МЧС Азербайджана покорила высочайшую точку Африки

Сотрудница МЧС Азербайджана покорила высочайшую точку Африки По случаю 100-летнего юбилея со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сотрудница Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана Сима Сафарова 25-28 марта покорила высочайшую вершину Африканского континента – пик Ухуру горы Килима
Происшествия
5 апреля 2023 г. 14:54
Сотрудница МЧС Азербайджана покорила высочайшую точку Африки

По случаю 100-летнего юбилея со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева сотрудница Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана Сима Сафарова 25-28 марта покорила высочайшую вершину Африканского континента – пик Ухуру горы Килиманджаро.

Об этом Report сообщили в МЧС.

Сообщается, что совершившая шествие из танзанийского города Аруша к пику Ухуру Сима Сафарова водрузила флаг Азербайджана на пике, расположенном на высоте 5 895 метров над уровнем моря.

Сима Сафарова является спасателем Службы спасения особого риска МЧС.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanlı xilasedici Afrikanın ən hündür zirvəsini fəth edib, Azərbaycan bayrağını dalğalandırıb

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