Состояние спасенных пассажирок затонувшего катера стабильное

Состояние трех спасенных пассажирок затонувшего прогулочного катера, доставленных сегодня в Клинический медицинский центр, оценивается как стабильное.

Состояние трех спасенных пассажирок затонувшего прогулочного катера, доставленных сегодня в Клинический медицинский центр, оценивается как стабильное.

Об этом Report сообщили в центре.

"В центре женщинам была оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент их состояние оценивается как стабильное. В течение дня пациенток планируется выписать домой на амбулаторное лечение" - заявили в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что в Баку в море затонул прогулочный катер, на борту которого находились шесть человек.

Сотрудники Управления полиции на водном транспорте МВД совместно с работниками МЧС спасли 3 членов экипажа и 3 пассажиров.