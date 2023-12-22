О нас

Состояние спасенных пассажирок затонувшего катера стабильное

Состояние спасенных пассажирок затонувшего катера стабильное Состояние трех спасенных пассажирок затонувшего прогулочного катера, доставленных сегодня в Клинический медицинский центр, оценивается как стабильное.
Происшествия
22 декабря 2023 г. 14:49
Состояние спасенных пассажирок затонувшего катера стабильное

Состояние трех спасенных пассажирок затонувшего прогулочного катера, доставленных сегодня в Клинический медицинский центр, оценивается как стабильное.

Об этом Report сообщили в центре.

"В центре женщинам была оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент их состояние оценивается как стабильное. В течение дня пациенток планируется выписать домой на амбулаторное лечение" - заявили в медицинском учреждении.

Ранее сообщалось, что в Баку в море затонул прогулочный катер, на борту которого находились шесть человек.

Сотрудники Управления полиции на водном транспорте МВД совместно с работниками МЧС спасли 3 членов экипажа и 3 пассажиров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gəzinti qayığından xilas edilənlərin vəziyyətləri stabildir, gün ərzində evə buraxılacaqlar

Самое читаемое

В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
В Азербайджане бюджетные поступления по линии таможенных органов выросли на 12%
18 декабря 2023 г. 09:43
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
США и Дания подписали соглашение о военном сотрудничестве
19 декабря 2023 г. 14:45
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
Эрдоган выразил надежду справедливость в мире в 2024 году
20 декабря 2023 г. 16:59
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
Голосование в СБ ООН по гуманитарной резолюции по Газе перенесли на 21 декабря
20 декабря 2023 г. 23:19
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
На освобожденных территориях откроются офисы Общества Красного Полумесяца
21 декабря 2023 г. 11:09
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
В устав Yelo Bank будут внесены изменения
22 декабря 2023 г. 09:59
Полузащитник Манчестер Юнайтед переходит в немецкий клуб
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" переходит в немецкий клуб
16 декабря 2023 г. 01:35
Названы основные цели Руководства по дипломатическому протоколу
ФотоНазваны основные цели "Руководства по дипломатическому протоколу"
16 декабря 2023 г. 12:06
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
СМИ: В зале сената США сняли гей-порно
16 декабря 2023 г. 16:50
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы
AYNA: Количество пассажирских автобусов в Баку меньше нормы
18 декабря 2023 г. 12:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi