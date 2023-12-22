Состояние спасенных пассажирок затонувшего катера стабильное

Состояние трех спасенных пассажирок затонувшего прогулочного катера, доставленных сегодня в Клинический медицинский центр, оценивается как стабильное.
Об этом Report сообщили в центре.
"В центре женщинам была оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент их состояние оценивается как стабильное. В течение дня пациенток планируется выписать домой на амбулаторное лечение" - заявили в медицинском учреждении.
Ранее сообщалось, что в Баку в море затонул прогулочный катер, на борту которого находились шесть человек.
Сотрудники Управления полиции на водном транспорте МВД совместно с работниками МЧС спасли 3 членов экипажа и 3 пассажиров.