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    Состояние порезавшего вены директора школы остается среднетяжелым

    Гёйчай. 22 декабря. REPORT.AZ/ Совершивший вчера попытку суицида директор Гёйчайской городской средней школы №9 Акиф Мовсум оглу Гарибов 1961 г.р. находится в реанимационном отделении Гёйчайской центральной районной больницы.

    Как сообщает региональный корреспондент Report, его состояние остается среднетяжелым.

    Отметим, что А. Гарибов вчера совершил попытку суицида, порезав себе вены в области локтевого сустава.

    По факту сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.

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