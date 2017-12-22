Состояние порезавшего вены директора школы остается среднетяжелым

22 декабря, 2017 10:19

Гёйчай. 22 декабря. REPORT.AZ/ Совершивший вчера попытку суицида директор Гёйчайской городской средней школы №9 Акиф Мовсум оглу Гарибов 1961 г.р. находится в реанимационном отделении Гёйчайской центральной районной больницы. Как сообщает региональный корреспондент Report, его состояние остается среднетяжелым. Отметим, что А. Гарибов вчера совершил попытку суицида, порезав себе вены в области локтевого сустава. По факту сотрудники правоохранительных органов ведут расследование.