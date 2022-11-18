Состояние Годжи Самедова вновь ухудшилось, он помещен в лечебное учреждение

Состояние экс-главы Исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедова вновь ухудшилось, он помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Состояние экс-главы Исполнительной власти Евлахского района Годжи Самедова вновь ухудшилось, он помещен в лечебное учреждение Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Об этом Report сообщил его адвокат Эльнур Велиев.

По словам адвоката, после четвертой операции на сердце состояние Годжи Самедова ухудшается: "У него опухли ноги, скопилась жидкость в легких. Лечение продолжается в лечебном учреждении".

Годжа Самедов ранее уже трижды переносил операцию на сердце.

Напомним, что в декабре 2019 года Годжа Самедов был задержан по обвинению по статьям УК Азербайджана о злоупотреблении должностными полномочиями, повторном получении взяток в крупном размере, растрате.

Шекинский суд по тяжким преступлениям приговорил его с 7 годам и 3 месяцам тюремного заключения.

Позднее по решению Шекинского апелляционного суда срок наказания Г.Самедова был сокращен до 6 лет.