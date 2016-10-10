Состояние болельщика, упавшего с моста перед матчем Азербайджан-Норвегия, стабилизируется

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Состояние футбольного болельщика Нахида Захидова, упавшего с моста перед матчем отборочного тура чемпионата мира-2018 между сборными Азербайджана и Норвегии, улучшается.

Об этом Report сообщили в реанимационном отделении Городской клинической больницы №3, где Н.Захидов проходит лечение.

Как отметили в больнице, жизни больного ничего не угрожает. Он находится в реанимации из-за колебания температуры. Перевод в другую больницу пока не планируется.

Сотрудник больницы напомнил, что расходы на лечение пострадавшего оплатила АФФА: "Закуплены все необходимые лекарства".

Отметим, что Н.Захидов упал с моста, когда направлялся на матч Азербайджан-Норвегия, который проходил на Бакинском олимпийской стадионе. Больному диагностирована травма грудной клетки и живота, разрыв печени и мочевого пузыря, повреждение правой почки, переломы плечевой и тазовой кости, внутреннее кровотечение.