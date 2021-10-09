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Состоялся судебный процесс по уголовному делу экс-главврача госпиталя модульного типа МЧС

Состоялся судебный процесс по уголовному делу экс-главврача госпиталя модульного типа МЧС В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу экс-главврача госпиталя модульного типа медицинской службы МЧС Имрана Агаева, должностных лиц учреждения Руфата Велизаде, Талеха Иманлы и Гулу Оруджева.
Происшествия
9 октября 2021 г. 12:39
Состоялся судебный процесс по уголовному делу экс-главврача госпиталя модульного типа МЧС

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу экс-главврача госпиталя модульного типа медицинской службы МЧС Имрана Агаева, должностных лиц учреждения Руфата Велизаде, Талеха Иманлы и Гулу Оруджева.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Фаика Ганиева адвокаты ходатайствовали о том, чтобы обвиняемые заняли места возле своих защитников.

Суд ходатайство не удовлетворил.

В обвинительном акте отмечается, что Имран Агаев являлся не только главврачом госпиталя, но и учредителем ООО “Medi Style”. Согласно обвинительному акту, Имран Агаев либо не принимал, либо задерживал прием коронавирусных больных, доставленных в госпиталь на машинах скорой медицинской помощи, ссылаясь на отсутствие свободных мест.

Однако оперативно принимал пациентов, доставленных на каретах скорой медицинской помощи, принадлежащих ООО “Medi Style”, главой которого он является. Так, Имран Агаев получил у 140 пациентов в общей сложности 51.599 манатов. Из этой суммы лишь 7 500 манатов были учтены на балансе ООО, а оставшиеся средства потрачены Имраном Агаевым на личные нужды.

Кроме того, были доказаны совместные преступные деяния Имрана Агаева и Руфата Велизаде, возглавлявшего транспортный департамент госпиталя.

Так, в обмен на размещение больных в госпиталях, оснащение пациентов медицинским и другим обеспечением более высокого уровня, с пациентов или их близких были собраны различные суммы денежных средств в виде взяток. Минимальная сумма составила 500 манатов, максимальная - 4 тысячи манатов. Стоимость размещения в VIP-корпусе госпиталя составляла 3 000 манатов.

Судебный процесс продолжится 14 октября. 

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Версия на азербайджанском языке FHN-nin Modul Tipli Hospitalının baş həkiminin cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib

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