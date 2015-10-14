​Состоялся судебный процесс по иску НСТР против İTV в размере 429 тыс. манатов

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Баку. 14 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде начался судебный процесс по апелляционной жалобе Общественного телеканала против Национального совета телерадиовещания (НСТР).

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Эльшаны Велиевой были выслушаны защитники обеих сторон.

На судебном процессе напомнили, что по распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева в 2011 году национальным телеканалам для съемок телевизионных фильмов было выделено 5 млн. манатов. В тот же год НСТР выделил для съемок представленного на телеканале İTV многосерийного художественного фильма "Qarabağnamə" 800 тыс. манатов.

Однако съемки были приостановлены. В этом году НСТР подал в суд на İTV и выдвинул требование о возвращении 429 тыс. манатов.

С указанным иском НСТР обратился в Бакинский административно-экономический суд №1.

Суд обеспечил иск НСТР. Не согласная с судебным постановлением компания подала апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд.

Выступив на суде, защитник İTV заявил о проведении работ для завершения многосерийного художественного фильма "Гарабахнаме" ("Qarabağnamə"). В связи с этим вопросом состоялась встреча с режиссером фильма. Вопрос решится в ближайшие дни".

Суд предоставил сторонам месяц для решения вопроса между собой.

Очередное заседание назначено на 11 ноября.