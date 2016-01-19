Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В Бакинском апелляционном суде состоялся судебный процесс по апелляционной жалобе Гюляр Ахмедовой.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Османова выступили государственный обвинитель и адвокат Г.Ахмедовой.

Сама Г.Ахмедова не участвовала на процессе.

Очередное заседание суда назначено на 2 февраля.

Отметим, что Г.Ахмедова обратилась в Ясамальский районный суд в связи с отменой условного осуждения. Суд отклонил ее жалобу. Не согласившись с решением, Г.Ахмедова подала апелляционную жалобу.

Напомним, что после скандальной видеозаписи, распространенной бывшим ректором Азербайджанского международного университета Эльшадом Абдуллаевым, Гюляр Ахмедова отказалась от депутатского мандата. В ее отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил Г.Ахмедову к 3 годам лишения свободы. Решением Бакинского апелляционного суда Г.Ахмедова была приговорена к 3 годам условно и освобождена из зала суда.

Она обвинялась по ст. 178.3.2 (мошенничество в крупном размере) и 307.2 (недонесение о преступлениях и заранее не обещанное укрывательство преступлений, заранее не обещанное укрывательство тяжкого преступления) УК.