​Состоялся суд по делу обвиняемого в ДТП с летальным исходом

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в суде по тяжким преступлениям состоялось судебное заседание по делу Сайяда Фаризли, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рауфа Алиева свидетели и обвиняемый дали показания.

Во время допроса свидетель Октай Юсифов рассказал, как все произошло: "Мы с Сайядом близкие друзья. В день аварии покойный Роял Гасанов позвал меня и попросил помощи касательно трудоустройства. Затем я, Сайяд, наши друзья Дильгям и Роял сели в машину и поехали пить чай и пиво. За рулем был Сайяд. Выпив несколько бокалов пива, мы сели в машину, чтобы вернуться домой. Я сидел на заднем сиденье и говорил по телефону. Нам навстречу выехал грузовик марки "КАМАЗ". Чтобы увернуться от удара, Сайяд съехал на обочину. Я очнулся уже в больнице".

Очередное судебное заседание назначено на 28 сентября.

Отметим, что С.Фаризли обвиняется по ст. 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть потерпевшего) УК.

Управляемый С.Фаризли автомобиль перевернулся. В результате аварии погиб его друг Р.Гасанов.