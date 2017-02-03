Состоялся суд над Шахином Султановым и другими лицами

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в административном здании Насиминского районного суда был продолжен судебный процесс по уголовному делу бывшего командующего ВМС министерства обороны, вице-адмирала Шахина Султанова и других лиц.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского военного суда Габиба Гасанова с последним словом выступили обвиняемые Али Аллахвердиев, Юнис Алиев, Эльхан Гаджиев, Камандар Пашаев и Фаиг Хамоев.

Они частично признали себя виновными и попросили вынесения объективного приговора.

Процесс будет продолжен 10 февраля.

Напомним, что государственный обвинитель попросил для Ш. Султанова наказания в виде лишения свободы сроком на 13 лет.

Отметим, что по информации Республиканской военной прокуратуры, в ходе проверок в ВМС были выявлены правонарушения. В качестве обвиняемых были привлечены несколько человек, в том числе бывший командующий ВМС, вице-адмирал Ш. Султанов.

Ш. Султанов обвиняется по ст.ст. 313 (должностной подлог) и 179.3.2 (присвоение в крупном размере) УК. Недавно мера пресечения в виде ареста в отношении Ш. Султанова была заменена домашним арестом.