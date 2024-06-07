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Состоялся суд над обвиняемым в совершении геноцида в Ходжалы Рашидом Бегларяном

Состоялся суд над обвиняемым в совершении геноцида в Ходжалы Рашидом Бегларяном Состоялся суд над Рашидом Бегларяном, обвиняемым в совершении геноцида и терроризме против азербайджанцев в Ходжалы.
Происшествия
7 июня 2024 г. 16:39
Состоялся суд над обвиняемым в совершении геноцида в Ходжалы Рашидом Бегларяном

Состоялся суд над Рашидом Бегларяном, обвиняемым в совершении геноцида и терроризме против азербайджанцев в Ходжалы.

Как сообщает Report, сегодня в Сабунчинском районном суде под председательством судьи Физулинского военного суда Али Сулейманова состоялось очередное судебное заседание.

Подозреваемый в совершении пыток в отношении пленных азербайджанцев, удерживавшихся в детской больнице номер 3 в городе Ханкенди, а также преступлений против мира и человечности, военных преступлений, участии в деятельности незаконных вооруженных формирований Бегларян Рашид Арамаиси обвинен по статьям 112, 113, 115.2, 279.1 318.1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики и арестован. Определены лица, которые подвергались пыткам со стороны указанного лица, они признаны потерпевшими по уголовному делу.

В ходе допроса обвиняемый Рашид Бегларян проинформировал о том, что был участником Ходжалинской трагедии, совершенной в феврале 1992 года, сказал, что 25 февраля 1992 года вооруженные силы Армении и действовавшие в их подчинении армянские незаконные вооруженные формирования напали на густонаселенный город Ходжалы. В соответствии с заранее составленным планом, выжившим мирным азербайджанцам были даны ложные обещания, что они смогут безопасно пройти через Аскеранский район в направлении Агдамского района. 26 февраля 1992 года эти вооруженные формирования, в которые входил и Бегларян, с целью массового истребления азербайджанцев заманили в засаду вблизи Аскеранской крепости почти 200 мирных граждан, которые двигались вдоль реки Гаргарчай в направлении Агдамского района, при этом большинство из них составляли женщины, дети и старики, и расстреляли их из автоматических оружий. После того как личные вещи погибших были разворованы членами преступной группировки, их тела были захоронены в окрестностях Аскеранской крепости.

В ходе следственных действий Рашид Бегларян дал подробную информацию об этом, наглядно указав места совершения преступных действий в отношении гражданского населения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocalıda azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətməkdə təqsirləndirilən Raşid Beqlaryanın məhkəməsi keçirilib

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