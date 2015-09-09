Состоялся суд над обвиняемым в мошенничестве на полмиллиона долларов

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся судебный процесс по уголовному делу Араза Эйвазова, обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова показания дал потерпевший Таги Нагиев.

Он сообщил, что при посредничестве мужчины по имени Орхан отдал Аразу Эйвазову 450 тыс. долларов США в целях завоза детских подгузников из-за границы: "В 2011 году Орхан познакомил меня с Азадом на территории Ясамальского района. Они попросили меня оказать им помощь на сумму 80-90 тыс. долларов США для того, чтобы привезти из-за границы детские подгузники. Я сказал, что могу отдать только 70 тыс. долларов. Затем они сказали, что привезут еще сахарный песок, масло, кабель, и я продал свой автомобиль, автомобили брата и своей жены и собрал 100 тыс. долларов США. После они вернули мне 8 тыс. долларов, которые я впоследствии отдал Азаду. Одним словом, деньги я передавал Орхану, а тот - Азаду. В целом, ущерб составил 450 тыс. долларов США, и я требую от суда компенсации нанесенного Азадом ущерба".

Очередное судебное заседание назначено на 16 сентября.

Отметим, что А.Эйвазов обвиняется по ст. 178.3.2 (мошенничество) УК.