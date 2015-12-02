Состоялся очередной процесс по уголовному делу Рауфа Миргадирова

Баку. 2 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной процесс по уголовному делу журналиста Рауфа Миргадирова.

Как сообщает Report, процесс под председательством Алисултана Османова прошел за закрытыми дверями. На процессе показания дали несколько свидетелей.

Очередной процесс назначен на 9 декабря.

Отметим, что Р.Миргадиров был задержан в апреле прошлого года в Турции, а затем депортирован в Азербайджан. Он обвиняется по ст. 274 (государственная измена) УК.