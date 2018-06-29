Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Состоялся "День выпускника" UNEC.

Как сообщили Report в высшей школе, торжественное мероприятие, состоявшееся на стадионе "İnter Arena", началось с озвучивания Государственного гимна.

В мероприятии наряду с руководством, профессорско-преподавательским составом, выпускниками университета и родителями приняли участие государственные официальные лица, депутаты, зарубежные гости, представители общественности, почетные выпускники UNEC и абитуриенты, набравшие 700 баллов по II группе специальностей.

Ректор UNEC, профессор Адалат Мурадов, поздравивший выпускников, назвал этот день отчетным: "Сегодня перед президентом, министром образования, деловым миром, родителями и в целом перед обществом мы даем отчет о судьбе, доверенной нам 3468 молодежи, которую мы подготовили в будущее. Мы уверены, что наши выпускники как профессиональные специалисты займут важное место в деловом мире, примут активное участие в социально-экономической жизни Азербайджана, внесут свой вклад во всестороннее развитие страны и достойно будут выполнять долг перед Родиной".

А.Мурадов отметил, что знания, полученные выпускниками в UNEC, будут показателем пути к успеху: "Являясь семьей UNEC, мы с гордостью будем радоваться за ваши успехи, так же, как и за успехи других выпускников!".

Председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов, приглашенный как почетный выпускник на важное мероприятие высшего учебного заведения, которое окончил 25 лет назад, поздравил молодежь по случаю становления выпускниками самого крупного экономического профиля университета Южного Кавказа. Доведя до внимания, что страна постоянно нуждается в грамотной и способной молодежи, экономистах, потребности которых UNEC достойно выполняет, В.Гюльмамедов с гордостью отметил успехи UNEC за последние годы, занятые места в международных рейтингах и сотрудничество с престижными университетами мира: "Отрадный факт, что сегодня среди выпускников присутствуют первые выпускники программы двойного диплома UNEC и университета Франции Монпелье".

Прибывший в Азербайджан для участия в "Дне выпускника" заведующий Офиса международных отношений университета Франции Монпелье, руководитель магистерской программы "Международная инженерия бизнеса" и программы бакалавра "Международный менеджмент и бизнес", профессор Гиллес Сере де Ланаузе успешное сотрудничество Азербайджана с Францией в сфере образования назвал заслуживающим одобрения. Затронув вопрос о программе двойного диплома между UNEC и университетом Монпелье, гость выразил удовлетворение по поводу этого сотрудничества. Он отметил о заинтересованности сотрудничества университета Монпелье с UNEC и в других сферах.

Затем первым выпускникам программы были вручены дипломы университета Монпелье.

Согласно традиции университета, выпускница Международной школы экономики Сабина Наджафзаде, имя которой гравировано на почетном камне UNEC за то, что набрала самые высокие баллы (98.53), рассказала о преимуществах студента UNEC. Она отметила, что в UNEC созданы все условия для получения студентами образования, отвечающего международным стандартам. Вписавшая имя в историю университета как успешная студентка, С.Наджафзаде отметила, что испытывает чувство гордости, являясь выпускницей UNEC.

С.Наджафзаде представив флаг UNEC студенту, набравшему самые высокие баллы по III курсу, дала торжественную клятву от имени 3468 выпускников.

Под звуки гимна UNEC деканы наградили выпускников, набравших самые высокие баллы по факультету. Затем состоялось традиционная церемония "papaqatma".

В мероприятии, ведущим которого был народный артист Азербайджана Мурад Дадашов, выпускников поздравила заслуженная артиста Роя Айхан. Популярный исполнитель Рауф и DJ Chına своими динамическими песнями сделали "День выпускника" незабываемым для молодежи.

Приложение: В 2017/18 учебном году UNEC окончили 3468 выпускников. Из них 2770 бакалавров, 698 магистров. 226 выпускников окончили UNEC с дипломом отличия.