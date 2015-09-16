Состоялся суд по делу руководителя строительной компании, обманувшего сестру Бриллиант Дадашевой

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям прошел судебный процесс по делу обвиняющегося в мошенничестве Гусейнова Имрана Буньяд оглу 1952 г.р., ранее возглавлявшего Жилищно-строительный кооператив "RUM".

Как сообщает Report, обвиняемый попросил судью Маила Байрамова отложить судебное заседание, сославшись на плохое самочувствие. Судья выполнил его просьбу и очередное судебное заседание назначено на 23 сентября.

Напомним, что в феврале этого года Генпрокуратура распространила информацию о незаконных действиях и задержании И.Гусейнова.

Во время следствия, начатого в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре, появились подозрения касательно злоупотребления И.Гусейновым доверием отдельных лиц и присвоения им обманным путем 185 тыс. 550 манатов от повторной продажи нескольким лицам квартир в возведенной ЖСК "RUM" новостройке по улице М.Хади, 41 в Хатаинском районе. Злоупотребив должностными полномочиями, задержанный вписал в официальные документы ложную информацию. В отношении И.Гусейнова избрана мера пресечения в виде ареста и выдвинуто обвинение по ст. 178.3.2 (мошенничество, совершенное с нанесением ущерба в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебная фальсификация) УК.

Среди обманутых И.Гусейновым лиц и сестра народной артистки Бриллиант Дадашевой Лала Дадашева. В марте 2005 года для приобретения квартиры площадью 100 кв. метров певица заплатила 30 тыс. манатов, однако стать владелицей имущества так и не смогла.