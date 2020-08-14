Состоялось заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана

Пленум Конституционного суда принял постановление

Под председательством Фархада Абдуллаева в порядке письменной процедуры особого конституционного производства состоялось очередное судебное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджанской Республики.

Как сообщили Report в пресс-службе Конституционного суда, на заседании на основании обращения Бакинского апелляционного суда было рассмотрено конституционное дело о толковании статьи 403.2 Гражданского процессуального кодекса Азербайджанской Республики.

Заслушав доклад судьи К.Шафиева по делу, изучив и обсудив письменные суждения представителей заинтересованных субъектов – председателя Бакинского апелляционного суда И.Нагиева и руководителя Аппарата Милли Меджлиса С.Мирзоева, специалиста - председателя Гражданской коллегии Верховного суда С.Гаджиева и материалы дела, Пленум Конституционного суда принял постановление.

В постановлении говорится, что статья 403.2 Гражданского процессуального кодекса Азербайджанской Республики, устанавливая особые процедурные правила и учитывая статус лиц, которые не привлечены к участию в деле в случаях, если судебные акты затрагивают их интересы, и полномочия суда кассационной инстанции, выступает как средство обеспечения права указанных лиц на обращение в суд.

Постановление вступает в силу со дня опубликования, является окончательным и не может быть отменено, изменено или официально истолковано никаким органом или лицом.