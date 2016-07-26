​Состоялось судебное заседание по иску НСТР в отношении ANS

Баку. 26 июля. REPORT.AZ Сегодня в 1-м Бакинском административно-экономическом суде состоялось судебное заседание по иску Национального совета телерадиовещания (НСТР) в отношении независимой телерадиокомпании ANS.

Об этом Report сообщил представитель НСТР Тогрул Мирзазаде.

На процессе под председательством судьи Ильхама Ахмедова были выслушаны представители обеих сторон.

Очередное заседание суда назначено на 11 августа.

Отметим, что в 2015 году НСТР потребовал у ANS возвращения в госбюджет выделенных для съемок сериала "Абшерон" 160 тыс. манатов и выплаты штрафа в размере 8 тыс. манатов. Так, ANS TV вместо сериала "Абшерон" представил в НСТР сериал под названием "Sevgi naminə" ("Во имя любви")".

Во время рассмотрения иска НСТР в Бакинском административно-экономическом суде №1 компания ANS выдвинула встречный иск. Однако судья Вюсаля Бахышова не приняла иск на рассмотрение. Телекомпания подала апелляционную жалобу на данное решение. Бакинский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу АNS и оставил в силе решение Бакинского административно-экономического суда №1. После этого компания ANS подала кассационную жалобу в Верховный суд. Верховный суд также отклонил жалобу ANS.

Напомним, что в целях пресечения провокационных действий, направленных на нарушение отношений стратегического партнерства между Турцией и Азербайджаном, и открытой пропаганды терроризма, руководствуясь обращением Генпрокуратуры Азербайджанской Республики от 18 июля 2016 года и требованиями статей 11, 23, 32 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании", Национальный совет телерадиовещания принял решение о приостановке с 18:30 часов 18 июля 2016 года деятельности телеканала ANS на месяц, возбуждении иска об аннулировании лицензии № TR 099 от 25 октября 2013 года, аннулировании лицензии № TR 100, выданной телекомпании ANS 25 октября 2013 года в соответствии со ст. 23.2.8 закона Азербайджанской Республики "О теле- и радиовещании".

После этого НСТР обратился в Бакинский апелляционный суд в связи с аннулированием лицензии, выданной независимой телекомпании ANS. Подготовительное заседание назначено на 29 июля.