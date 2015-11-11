Состоялось судебное заседание над обвиняемым в мошенничестве на полмиллиона долларов

Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся очередной судебный процесс по уголовному делу Араза Эйвазова 1984 г.р., обвиняемого в мошенничестве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова выступил защитник обвиняемого.

Он сообщил, что между двумя сторонами ведутся переговоры относительно возмещении ущерба Эльданизу Ахундову.

Судья Араз Меджидов заявил, что Эмин Исмаиллы, который должен был явиться в суд в качестве свидетеля, направил в суд письмо: "Эмин Исмаиллы в своем письме подтвердил показания, данные следствию. Он не смог прийти в суд".

Далее судья отметил, что пока не получен ответ на запрос, отправленный в Государственный таможенный комитет Азербайджана.

Очередное судебное заседание назначено на 23 ноября.

Напомним, что племянник руководителя компании Şərur-İnşaat Исфандияра Ахундова - Эльданиз Ахундов заявил, что отдал А.Эйвазову 2 млн.770 тыс. долларов наличными.

Отметим, что событие имело место в 2012 году. По делу проведено предварительное расследование.

А.Эйвазов обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество с нанесением ущерба в крупном размере) УК.