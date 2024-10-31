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Состоялось очередное заседание Судебно-правового совета Азербайджана

Состоялось очередное заседание Судебно-правового совета Азербайджана Состоялось очередное заседание Судебно-правового совета.
Происшествия
31 октября 2024 г. 12:54
Состоялось очередное заседание Судебно-правового совета Азербайджана

Состоялось очередное заседание Судебно-правового совета.

Об этом Report сообщили в совете.

Выступая на заседании, председатель совета Инам Керимов отметил, что сегодня в Азербайджане осуществляются практические меры по совершенствованию судебной работы и приведению ее в соответствие с международными стандартами.

Он добавил, что законодательная база, регулирующая деятельность в этой сфере, существенно обновляется. Также было отмечено, что проводимые кадровые реформы, назначение новых судей в Верховный и Апелляционный суды, формирование профессионального судейского корпуса внесут важный вклад в повышение качества и эффективности правосудия.

На заседании также были рассмотрены вопросы по дисциплинарному производству, оценке деятельности судей и кадровые вопросы, по которым были приняты соответствующие решения.

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