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Состоялось очередное заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Состоялось очередное заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного Центра, осуществляющего деятельность при Координационном штабе, созданном для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от о
Происшествия
11 сентября 2021 г. 13:56
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов

Состоялось очередное заседание Рабочей группы по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов Межведомственного Центра, осуществляющего деятельность при Координационном штабе, созданном для решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщили Report в Рабочей группе, в заседании приняли участие представители Администрации президента Азербайджанской Республики, Кабмина АР, Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), министерств обороны, экономики, по чрезвычайным ситуациям и Государственной пограничной службы.

На заседании рабочей группы, в соответствии с обращениями от государственных структур, обсуждены вопросы очистки от мин и взрывных устройств участков, предназначенных для реализации соответствующих проектов на освобожденных территориях.

Отметим, что Координационный штаб, созданный Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года, возглавляет руководитель Администрации президента Самир Нуриев.

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Версия на азербайджанском языке Minalardan və partlamamış hərbi sursatlardan təmizləmə üzrə İşçi Qrupun növbəti iclası keçirilib

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