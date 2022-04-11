Под председательством Фархада Абдуллаева состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана.
Как сообщили Report в пресс-службе Конституционного суда, на заседании на основании обращения Гянджинского апелляционного суда было рассмотрено конституционное дело о примечании к статье 263 Уголовного кодекса АР и некоторых положений статьи 38 Кодекса об административных правонарушениях.
Пленум Конституционного суда выслушав доклад судьи по делу Р.Исмаилова и представителей заинтересованных субъектов принял решение.
Решение вступает в силу со дня его опубликования, является окончательным, не может быть отменено, изменено или официально истолковано каким-либо органом или лицом.