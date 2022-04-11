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Состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана

Состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана Под председательством Фархада Абдуллаева состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана.
Происшествия
11 апреля 2022 г. 19:34
Состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана

Под председательством Фархада Абдуллаева состоялось очередное заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана.

Как сообщили Report в пресс-службе Конституционного суда, на заседании на основании обращения Гянджинского апелляционного суда было рассмотрено конституционное дело о примечании к статье 263 Уголовного кодекса АР и некоторых положений статьи 38 Кодекса об административных правонарушениях.

Пленум Конституционного суда выслушав доклад судьи по делу Р.Исмаилова и представителей заинтересованных субъектов принял решение.

Решение вступает в силу со дня его опубликования, является окончательным, не может быть отменено, изменено или официально истолковано каким-либо органом или лицом.

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Версия на азербайджанском языке Konstitusiya Məhkəməsi inzibati məsuliyyətə cəlb etmə müddəti ilə bağlı qərar elan edib

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