Состоялось очередное заседание органов безопасности стран СНГ

Состоялось очередное заседание органов безопасности стран СНГ

Начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики генерал-полковник Али Нагиев принял участие в 56-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, которое состоялось в столице Республики Таджикистан городе Душанбе.

Об этом Report сообщили в СГБ.

Перед началом мероприятия президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял глав делегаций стран СНГ, после чего заседание начало свою работу.

Основной темой обсуждения на заседании стала важность ведения совместной борьбы с международным терроризмом, транснациональной организованной преступностью и киберпреступностью, религиозным экстремизмом и радикализмом, незаконным оборотом наркотиков на пространстве СНГ, а также обмен информацией между спецслужбами в целях своевременной нейтрализации внешних угроз, с которыми сталкиваются страны региона. Было отмечено, что для построения деятельности органов безопасности государств-участников СНГ в соответствии с современными вызовами, и впредь необходимо мобилизовать все доступные ресурсы, а также эффективно использовать силы и средства учреждений для устранения явлений, негативно влияющих на безопасность.

В ходе мероприятия состоялся широкий обмен мнениями о дальнейших перспективах и стратегии взаимоотношений спецслужб стран СНГ, а также о предстоящих задачах.