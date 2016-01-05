​Состоялись похороны найденных в Туркменистане нефтяников - ФОТО

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Сегодня состоялись похороны двух нефтяников, без вести пропавших в результате происшествия на 10-й морской нефтедобывающей платформе месторождения "Гюнешли", тела которых были найдены 3 января в туркменском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, Гулиев Азизага Нохбала оглу похоронен на кладбище Зира.

На церемонии похорон приняли участие члены семьи и близкие покойного, а также представители управлений и организаций Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Доставленное вчера в Баку тело Абдуллаева Адиля Алекбер оглу также сегодня было предано земле на кладбище Новханы.

Отметим, что в ходе поисково-спасательных работ, проводимых в результате обращения МЧС к соответствующим структурам прикаспийских стран, на расстоянии 65-70 км от берегов Туркменистана обнаружены тела двоих мужчин, которые были подняты на борт принадлежащего Туркменистану корабля и отправлены в морской порт Киянлы. После того как информация поступила в МЧС, следственная группа на самолете типа амфибия BE-200ÇS отправилась в Туркменистан для опознания тел и доставки их в Азербайджан. В результате осмотра, проведенного членами следственной группы и представителями МЧС выявлено, что найденные тела принадлежат Гулиеву Азизаге Нохбала оглу и Абдуллаеву Адилю Алекбер оглу, пропавшим без вести в результате аварии на месторождении "Гюнешли". Вчера тела были доставлены в Баку.

Напомним, что 4 декабря на 10-й морской нефтедобывающей платформе "Гюнешли" произошел пожар после обрыва газопровода из-за шторма в Каспийском море. В результате спасательной операции удалось спасти 33 человека. До сегодняшнего дня тела 10 нефтяников переданы семьям. Продолжаются поиски 23 человек, включая 3 нефтяников, без вести пропавших в этот же день во время происшествия на "Нефтяных камнях".