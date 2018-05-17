Состоялись похороны альпиниста Намина Буньятзаде - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

© Report

Шемкир. 17 мая. REPORT.AZ/ Состоялись похороны обнаруженного в Губе альпиниста Намина Низами оглу Буньятзаде.

Как сообщает западное бюро Report, Н.Буньятзаде похоронен рядом с отцом на кладбище Чинарлы Шемкирского района.

На похоронах присутствовали члены семьи, близкие Н.Буньятзаде и представители районной общественности.

***16:32

Шемкир. 17 мая. REPORT.AZ/ Тело одного из обнаруженных в Губе альпинистов доставлено в Шемкирский район.

Как сообщает западное бюро Report, тело альпиниста Намина Низами оглу Буньятзаде доставили в дом деда в селе Ени Хаят.

Автомобиль с телом встречали как близкие родственники, так и жители села и представители общественности. На данный момент члены семьи и родственники готовятся к похоронам.

Отметим, что Намин Низами оглу Буньятзаде будет похоронен на кладбище Чинарлы.