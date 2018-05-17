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    Состоялись похороны альпиниста Намина Буньятзаде - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

    © Report

    Шемкир. 17 мая. REPORT.AZ/ Состоялись похороны обнаруженного в Губе альпиниста Намина Низами оглу Буньятзаде.

    Как сообщает западное бюро Report, Н.Буньятзаде похоронен рядом с отцом на кладбище Чинарлы Шемкирского района.

    На похоронах присутствовали члены семьи, близкие Н.Буньятзаде и представители районной общественности.

    ***16:32

    Шемкир. 17 мая. REPORT.AZ/ Тело одного из обнаруженных в Губе альпинистов доставлено в Шемкирский район. 

    Как сообщает западное бюро Report, тело альпиниста Намина Низами оглу Буньятзаде доставили в дом деда в селе Ени Хаят. 

    Автомобиль с телом встречали как близкие родственники, так и жители села и представители общественности. На данный момент члены семьи и родственники готовятся к похоронам. 

    Отметим, что Намин Низами оглу Буньятзаде будет похоронен на кладбище Чинарлы.

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