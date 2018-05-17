Состоялись похороны альпиниста Бабура Гусейнова - ФОТО

Астара. 17 мая. REPORT.AZ/ Состоялись похороны пропавшего без вести в горной местности в Губе альпиниста Бабура Гусейнова.

Как сообщает южное бюро Report, Б.Гусейнова предали земле на Астаринском городском кладбище.

На похоронах присутствовали члены семьи, близкие альпиниста и представители районной общественности.

Отметим, что Б.Гусейнов родился в Астаре, после окончания школы поступил в один из бакинских вузов и жил в столице.

Напомним, что 26 декабря 2017 года на горной территории Губинского района пропали без вести члены Клуба воздушных и экстремальных видов спорта "Гилавар" Бабур Вагиф оглы Гусейнов, Намин Низами оглы Буньятзаде и Фарида Забиюлла гызы Джабраилзаде.

В результате поисков, проводимых с 27-го декабря 2017 года по сей день с участием бригады профессиональных спасателей министерства по чрезвычайным ситуациям и сотрудников министерства экологии и природных ресурсов, 16 мая на территории поисковых работ было установлено место принадлежащей альпинистам палатки, обнаружены три тела (двое мужчин, одна женщина), а также принадлежащие альпинистам предметы.