​Состоялись похороны адвоката Эльтона Гулиева

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Состоялись похороны скончавшегося сегодня ночью известного азербайджанского адвоката Эльтона Гулиева.
Как сообщает Report, церемония прощания прошла в столичной мечети "Тезе Пир".
На церемонии присутствовали коллеги адвоката, друзья, общественно-политические деятели, представители общественности.
Э.Гулиева похоронили на Ясамальском кладбище.
Отметим, что Э.Гулиев родился в 1956 году.
В 1972-1977 гг. он учился на юридическом факультете Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет).
В 1977-1991 годах Э.Гулиев работал в Бакинском городском управлении внутренних дел и министерстве внутренних дел Азербайджанской ССР на должности следователя, старшего следователя, начальника следственного отдела, заместителя начальника следственного отдела.
В 1991 году по собственному желанию Э.Гулиев покинул органы внутренних дел.
С 1996 года являлся членом Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.
İsmayıl NəsibliАвтор новости
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