​Состоялись похороны адвоката Эльтона Гулиева

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Состоялись похороны скончавшегося сегодня ночью известного азербайджанского адвоката Эльтона Гулиева.

Как сообщает Report, церемония прощания прошла в столичной мечети "Тезе Пир".

На церемонии присутствовали коллеги адвоката, друзья, общественно-политические деятели, представители общественности.

Э.Гулиева похоронили на Ясамальском кладбище.

Отметим, что Э.Гулиев родился в 1956 году.

В 1972-1977 гг. он учился на юридическом факультете Азербайджанского государственного университета (ныне Бакинский государственный университет).

В 1977-1991 годах Э.Гулиев работал в Бакинском городском управлении внутренних дел и министерстве внутренних дел Азербайджанской ССР на должности следователя, старшего следователя, начальника следственного отдела, заместителя начальника следственного отдела.

В 1991 году по собственному желанию Э.Гулиев покинул органы внутренних дел.

С 1996 года являлся членом Коллегии адвокатов Азербайджанской Республики.