Состоялась встреча генеральных прокуроров Азербайджана и Латвии

21 февраля делегация во главе с генеральным прокурором Камраном Алиевым совершила рабочий визит в Ригу по приглашению генерального прокурора Латвии Юриса Стуканса.

21 февраля делегация во главе с генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым совершила рабочий визит в Ригу по приглашению генерального прокурора Латвии Юриса Стуканса.

Об этом Report сообщили в Генеральной прокуратуре.

В Генеральной прокуратуре Латвии состоялась двусторонняя встреча. Приветствуя азербайджанского коллегу, генеральный прокурор Юрис Стуканс с удовлетворением подчеркнул, что отношения между органами прокуратуры наших стран развивались в течение последних лет.

Выразив благодарность за гостеприимство, Кямран Алиев отметил, что благодаря усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева и политического руководства Латвии наши двусторонние связи успешно развиваются.

На встрече была отмечена важность расширения сотрудничества между нашими прокуратурами в двустороннем формате и в рамках международных организаций. Было обсуждено подписание Меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству между учреждениями с целью организации взаимных тренингов и развития отношений.

В рамках визита генеральный прокурор встретился с руководящим составом латвийского Бюро по предотвращению и противодействию коррупции, где обсуждались вопросы борьбы с коррупцией, расследования такого рода преступлений, просвещения и международного сотрудничества.