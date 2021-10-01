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Состоялась годовщина ставшего шехидом военнослужащего Внутренних войск

Состоялась годовщина ставшего шехидом военнослужащего Внутренних войск Сегодня состоялась годовщина военнослужащего Внутренних войск Министерства внутренних дел старшего сержанта Абдуллаева Турала Шакир оглу, героически павшего в Отечественной войне.
Происшествия
1 октября 2021 г. 17:59
Состоялась годовщина ставшего шехидом военнослужащего Внутренних войск

Сегодня состоялась годовщина военнослужащего Внутренних войск Министерства внутренних дел старшего сержанта Абдуллаева Турала Шакир оглу, героически павшего в Отечественной войне.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, в церемонии приняли участие заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Исмет Алиев, заместитель командующего Внутренними войсками генерал-майор Видади Алиев, начальник Главного управления полиции города Баку генерал-майор полиции Акпер Исмаилов, главы ИВ Хазарского и Сабунчинского районов, члены семьи шехида, его боевые товарищи и общественность района.

Вначале участники церемонии возложили цветы к могиле Т.Абдуллаева на Аллее шехидов в поселке Бина Хазарского района. Минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

Выступивший на церемонии замминистра И.Алиев и другие присутствующие рассказали о славном жизненном пути Т.Абдуллаева, являющемся примером для каждого молодого человека, его образцовой военной службе во Внутренних войсках, героизме, самоотверженности, мужестве и отваге, проявленных в ходе Отечественной войны.

Отец шехида Шакир Абдуллаев сказал, что гордится своим сыном-героем и поблагодарил руководство страны за внимание и заботу, оказанные семьям шехидов.

Отметим, что распоряжениями президента Азербайджанской Республики старший сержант Абдуллаев Турал Шакир оглу посмертно награжден орденом “Карабах”, медалями “За Родину” и “За освобождение Кяльбаджара”.

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Версия на азербайджанском языке Daxili Qoşunların şəhid hərbi qulluqçusunun il mərasimi keçirilib

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