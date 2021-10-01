Состоялась годовщина ставшего шехидом военнослужащего Внутренних войск

Сегодня состоялась годовщина военнослужащего Внутренних войск Министерства внутренних дел старшего сержанта Абдуллаева Турала Шакир оглу, героически павшего в Отечественной войне.

Сегодня состоялась годовщина военнослужащего Внутренних войск Министерства внутренних дел старшего сержанта Абдуллаева Турала Шакир оглу, героически павшего в Отечественной войне.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД, в церемонии приняли участие заместитель министра внутренних дел генерал-лейтенант полиции Исмет Алиев, заместитель командующего Внутренними войсками генерал-майор Видади Алиев, начальник Главного управления полиции города Баку генерал-майор полиции Акпер Исмаилов, главы ИВ Хазарского и Сабунчинского районов, члены семьи шехида, его боевые товарищи и общественность района.

Вначале участники церемонии возложили цветы к могиле Т.Абдуллаева на Аллее шехидов в поселке Бина Хазарского района. Минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь за территориальную целостность Азербайджана.

Выступивший на церемонии замминистра И.Алиев и другие присутствующие рассказали о славном жизненном пути Т.Абдуллаева, являющемся примером для каждого молодого человека, его образцовой военной службе во Внутренних войсках, героизме, самоотверженности, мужестве и отваге, проявленных в ходе Отечественной войны.

Отец шехида Шакир Абдуллаев сказал, что гордится своим сыном-героем и поблагодарил руководство страны за внимание и заботу, оказанные семьям шехидов.

Отметим, что распоряжениями президента Азербайджанской Республики старший сержант Абдуллаев Турал Шакир оглу посмертно награжден орденом “Карабах”, медалями “За Родину” и “За освобождение Кяльбаджара”.