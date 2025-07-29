Сон за рулем стал причиной 21 аварии в Азербайджане за последний месяц

Сон за рулем стал причиной 21 аварии в Азербайджане за последний месяц

В Азербайджане за минувший месяц зафиксировано 21 дорожно-транспортное происшествие, причиной которых стало засыпание водителей за рулем.

Об этом Report сообщили в Главном управлении Государственной дорожной полиции.

По данным ведомства, большинство подобных аварий произошло на автомагистралях республиканского значения. В ряде случаев инциденты завершились гибелью и травмами.

В дорожной полиции отмечают, что к таким ситуациям чаще всего приводят высокая температура воздуха, усталость, ночной или продолжительный рабочий график, хронические нарушения сна, прием снотворных препаратов, а также употребление алкоголя, даже при отсутствии выраженного опьянения.

Водителям рекомендовано не садиться за руль, если они чувствуют усталость, выезжать в более прохладное время суток, делать перерывы каждые два часа во время дальних поездок и воздерживаться от управления автомобилем при остаточном воздействии алкоголя.

В управлении подчеркнули, что "мгновение сна за рулем может стоить жизни".