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Военнослужащий Пенитенциарной службы нанес себе огнестрельное ранение

Военнослужащий Пенитенциарной службы нанес себе огнестрельное ранение В Бакинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции Аскер Джафаров Ханан Бахман оглы нанес себе огнестрельное ранение.
Происшествия
10 сентября 2023 г. 14:03
Военнослужащий Пенитенциарной службы нанес себе огнестрельное ранение

В Бакинскую военную прокуратуру поступила информация о том, что военнослужащий полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции Азербайджана солдат Джафаров Кянан Бахман оглу нанес себе огнестрельное ранение.

Об этом Report сообщили в Военной прокуратуре.

На основании полученной информации сотрудники Бакинской военной прокуратуры, отдела криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики произвели осмотр места происшествия, в качестве вещественных доказательств взяты представляющие значимость для дела предметы, получены показания и произведены иные действия.

По факту в Бакинской военной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, допрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы и проведены необходимые следственные действия.

В настоящее время расследование продолжается, и в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры.

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Версия на азербайджанском языке Penitensiar Xidmətin hərbi qulluqçusu odlu silahdan atəş açmaqla özünə xəsarət yetirib

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