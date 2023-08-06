Солдат полка охраны Пенитенциарной службы нанес себе огнестрельное ранение

В Лянкяранскую военную прокуратуру поступила информация том, что военнослужащий Полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции Шамхалов Ульви Ильяс оглу нанес себе огнестрельное ранение.

В Лянкяранскую военную прокуратуру поступила информация том, что военнослужащий Полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции солдат Шамхалов Ульви Ильяс оглу нанес себе огнестрельное ранение.

Об этом Report сообщили в Военной прокуратуре Азербайджана.

На основании полученной информации сотрудники Лянкяранской военной прокуратуры и отдела криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики произвели осмотр места происшествия, в качестве вещественных доказательств взяты представляющие значимость для дела предметы, получены показания и произведены иные действия.

В настоящее время расследование в Лянкяранской военной прокуратуре продолжается, и в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры.