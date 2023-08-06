Солдат полка охраны Пенитенциарной службы нанес себе огнестрельное ранение

В Лянкяранскую военную прокуратуру поступила информация том, что военнослужащий Полка охраны Пенитенциарной службы Министерства юстиции солдат Шамхалов Ульви Ильяс оглу нанес себе огнестрельное ранение.
Об этом
На основании полученной информации сотрудники Лянкяранской военной прокуратуры и отдела криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры Азербайджанской Республики произвели осмотр места происшествия, в качестве вещественных доказательств взяты представляющие значимость для дела предметы, получены показания и произведены иные действия.
В настоящее время расследование в Лянкяранской военной прокуратуре продолжается, и в соответствии с требованиями законодательства будут приняты все необходимые меры.